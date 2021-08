Bonolis e la cessione di Lukaku: «Ridimensionamento Inter? Il mondo è cambiato, anche in Cina» (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’imminente cessione di Lukaku al Chelsea per 130 milioni ha gettatio nello sconforto i tifosi dell’Inter che evidentemente – pur avendo tra le proprie file numerosi giornalisti – non leggono né ascoltano tg o radiogiornali, insomma non si informano e quindi nulla sapevano della situazione finanziaria della loro Beneamata. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è Intervenuto Paolo Bonolis, noto conduttore tv nonché tifoso Interista: “È questione di circostanze: Mi spiace vedere che dopo uno scudetto vinto se ne vada il tecnico, se ne vada Hakimi, se ne vada ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’imminentedial Chelsea per 130 milioni ha gettatio nello sconforto i tifosi dell’che evidentemente – pur avendo tra le proprie file numerosi giornalisti – non leggono né ascoltano tg o radiogiornali, insomma non si informano e quindi nulla sapevano della situazione finanziaria della loro Beneamata. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show èvenuto Paolo, noto conduttore tv nonché tifosoista: “È questione di circostanze: Mi spiace vedere che dopo uno scudetto vinto se ne vada il tecnico, se ne vada Hakimi, se ne vada ...

