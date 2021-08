BONAZZOLI | NUOVA CHANCE A SALERNO

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La Salernitana continua la sua fase di mercato volta a rafforzare la squadra per affrontare la Serie A dopo i 22 anni di astinenza dal grande palcoscenico calcistico italiano. Dalla Sampdoria arriva Federico, il rinforzo per l’attacco approvato dal tecnico granata, Fabrizio Castori. Una punta fisica, alto 182cm, capace di difendere palla e di giocare con la squadra, spaziando su tutto il fronte offensivo. Nato a Manerbio, un piccolo comune in provincia di Brescia, il 21 maggio 1997. Muove i primissimi passi nel mondo del calcio nel 2001 presso la U.S.O. Ghedi, società sportivo dell’omonima città a circa 15km di distanza dalla città natale dell’attaccante. A 7 ...

