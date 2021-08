Bologna Nuove regole per accedere a musei e biblioteche | da venerdì 6 agosto è obbligatorio il green pass

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Da, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 105/2021, peralle sedi dell’Istituzionee allecomunali saràessere in possesso di certificazione verde Covid-19, il cosiddetto. Queste prescrizioni sono valide anche per assistere a manifestazioni culturali, incluse quelle all’aperto come le proiezioni di Sotto le stelle del cinema e gli eventi diEstate. Non sarà invece necessario per la sola restituzione in biblioteca di ...