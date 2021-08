Bollettino Covid oggi | mercoledì 4 agosto | contagi | morti | guariti regione per regione

Advertising

RaphaelRaduzzi : Ecco il link ai report: ?? - CorriereUmbria : Covid, il bollettino di mercoledì 4 agosto 2021: 6.596 nuovi casi e 21 morti. Tasso di positività al 3,1% #covid… - francang1950 : RT @Adnkronos: Il bollettino #COVID19 della Protezione civile: tasso di positività al 3,05% e ricoveri in aumento. - Adnkronos : Il bollettino #COVID19 della Protezione civile: tasso di positività al 3,05% e ricoveri in aumento. - leggoit : Covid, il bollettino di oggi mercoledì 4 agosto: 6.596 positivi, 21 decessi. Tasso di positività al 3% (ieri era al… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

E' quanto riportato neldella Regione Valle d'Aosta in base ai dati dell'Usl. Le vittime dall'inizio della pandemia restano 473. TRENTINO Un altro giorno senza decessi perin ......la Sardegna appunto abbia raggiunto il 10% di posti in terapia intensiva occupati da pazienti... In rialzo anche i numeri giornalieri dell'epidemia diffusi daldel ministero della ...Effettuati 341 tamponi: 5 nuovi positivi e 9 guariti. Coronavirus: il bollettino Asrem della giornata odierna registra un nuovo ricovero. Sale dunque a 3 il numero dei pazienti al Cardarelli (due nel ...Sono 808 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.589 tamponi processati e il tasso di positività è del 5,2% (ieri 5,7%). È ...