Bollettino Coronavirus Protezione Civile 4 agosto | i dati ufficiali

Advertising

repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 4 agosto: 2.309 nuovi casi e 21 vittime - Corriere : Il bollettino: 6.596 nuovi casi e 21 morti. Tasso di positività al 3% - SkyTG24 : #Covid19. I dati aggiornati del #4agosto: - Patty66509580 : ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 6.596 contagiati • 21 morti • 3.565 guariti +2 terapie intensive | +113 ric… - paolacars : Il tasso di positività sale al 3% (ieri 2,3%) con 215.748 tamponi. Oltre 800 nuovi contagi in Sicilia e Lombardia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

I dati in Calabria È un quadro negativo quello che emerge dalodierno della Regione Calabria sull'incidenza delsulla base dei dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione ...Covid, ildi oggi 4 agosto 2021 : sono 6.596 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, ... Sono 215.748 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime ...Resta intanto fermo al 3%, a livello nazionale, il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid, ma una regione, la Puglia, è in crescita dell'1% rispetto al gio ...Nessun decesso covid da 30 giorni in Trentino. Trento – Un altro giorno senza decessi per Covid in Trentino, così come da trenta giorni. I nuovi positivi sono 29, di cui 5 risu ...