Blitz Nas in stabilimenti balneari | 1 su 3 irregolare nel rispetto misure anti-Covid

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Irregolarità in uno stabilimento balneare su 3 e 21 chiusure. E' l'esito della campagna di controlli compiuti dai Carabinieri dei NAS, d'intesa con il Ministero della Salute, nei lidi e relativi esercizi di ristorazione sul mare e sui laghi. In tutto 886 controlli sututto il territorio nazionale per verificare, in particolare, l'attuazione delledi contenimento alla diffusione da-19 (LIVEBLOG): dal corretto distanziamento degli ombrelloni all'uso delle mascherine, dalla presenza di dispenser per la disinfezione delle mani ai sistemi per la rilevazione della temperatura corporea.