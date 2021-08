Blitz dei Nas negli stabilimenti balneari | irregolare uno su tre

Advertising

LaStampa : Covid e vacanze, blitz dei Nas negli stabilimenti balneari: 1 su 3 irregolare, 21 le chiusure - Corriere : Stabilimenti balneari: blitz dei Nas, uno su tre è irregolare - zoppi_carla : RT @LaStampa: Covid e vacanze, blitz dei Nas negli stabilimenti balneari: 1 su 3 irregolare, 21 le chiusure - ErneCremonesi : RT @Corriere: Stabilimenti balneari: blitz dei Nas, uno su tre è irregolare - RobertoRenga : RT @Corriere: Stabilimenti balneari: blitz dei Nas, uno su tre è irregolare -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz dei

... corretto distanziamento degli ombrelloni, uso di dispositivi di protezione individuale e mascherine facciali, presenza di dispenser per la disinfezione delle manisistemi per la rilevazione ......il reparto ha già perso due pezzi importanti e chissà che questo non conTribuisca a unper un ...indosso e con uno stringato commento a corredo in italiano - "Ciao" - ha scatenato le fantasie...Con l’avvio della stagione turistica estiva, i Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno realizzato una campagna di controlli negli stabilimenti balneari e relativi esercizi d ...Con l’avvio della stagione turistica estiva, i Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno realizzato una campagna di controlli negli ...