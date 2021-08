Blitz dei Nas negli stabilimenti balneari | chiuso uno anche in Campania

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Irregolarità in uno stabilimento balneare su 3 e 21 chiusure. E’ l’esito della campagna di controlli compiuti dai Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, nei lidi e relativi esercizi di ristorazione sul mare e sui laghi. In tutto 886 controlli su tutto il territorio nazionale per verificare in particolare l’attuazione delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19 : dal corretto distanziamento degli ombrelloni all’uso delle mascherine, dalla presenza di dispenser per la disinfezione delle mani ai sistemi per la rilevazione della temperatura corporea. Sono state le gravi carenze igienico sanitarie riscontrate nelle aree ...

