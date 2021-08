Blitz dei Nas negli stabilimenti balneari: 21 strutture chiuse (Di mercoledì 4 agosto 2021) Blitz dei NAS negli stabilimenti balneari Italiani: controlli a tappeto uno su tre sono irregolari, chiusi 21 strutture e multati diverse attività Con l’avvio della stagione turistica estiva, i Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministerodella Salute, hanno realizzato una campagna di controlli negli stabilimenti balneari e relativi esercizi di ristorazione, bar e ulteriori servizi Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021)dei NASItaliani: controlli a tappeto uno su tre sono irregolari, chiusi 21e multati diverse attività Con l’avvio della stagione turistica estiva, i Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministerodella Salute, hanno realizzato una campagna di controllie relativi esercizi di ristorazione, bar e ulteriori servizi

Advertising

repubblica : Blitz dei Nas negli stabilimenti balneari: uno su tre è irregolare - LaStampa : Covid e vacanze, blitz dei Nas negli stabilimenti balneari: 1 su 3 irregolare, 21 le chiusure - Corriere : Stabilimenti balneari: blitz dei Nas, uno su tre è irregolare - Antigon25386936 : RT @Soppressatira: Blitz dei NAS negli stabilimenti balneari: 1 su 3 non rispetta le misure anti-Covid. Gli altri 2 sono irregolari anche i… - aidanardi : Evviva le vacanze !?? Blitz dei Nas in stabilimenti balneari: il 29% non rispetta le norme -