Bitcoin sotto i 38mila dollari: schiaffo dalla SEC che parla di “Selvaggio west” (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – La SEC affonda il Bitcoin, che torna a scendere dopo i commenti del numero uno della SEC, la Consob americana, sul mercato delle criptovalute. L’ennesimo avvertimento sulla rischiosità di questi asset, che ha di fatto annullato l’effetto Amazon (la scorsa settimana la decisione della big tech di assumere uno specialista di criptovalute aveva fatto volare il Bitcoin oltre i 40mila dollari). Le quotazioni del Bitcoin si sono portate oggi a 37.927 dollari, in ribasso dell’1,8%, portando la performance a sette giorni a -5,4%. Volumi in calo a poco meno di 24 miliardi di dollari ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – La SEC affonda il, che torna a scendere dopo i commenti del numero uno della SEC, la Consob americana, sul mercato delle criptovalute. L’ennesimo avvertimento sulla rischiosità di questi asset, che ha di fatto annullato l’effetto Amazon (la scorsa settimana la decisione della big tech di assumere uno specialista di criptovalute aveva fatto volare iloltre i 40mila). Le quotazioni delsi sono portate oggi a 37.927, in ribasso dell’1,8%, portando la performance a sette giorni a -5,4%. Volumi in calo a poco meno di 24 miliardi di...

