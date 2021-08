Bill Gates e la sua ex moglie Melinda French divideranno a metà 152 miliardi di dollari

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 4 agosto 2021)hanno ufficializzato il loro divorzio: hanno appena firmato i documenti al tribunale di King County (Washington) che mettono fine al loro matrimonio durato 27 anni. Come ha spiegato la stampa americana, trae la sua exnon c'erano accordi prematrimoniali ma, nel momento stesso della separazione, hanno firmato un contratto in cui hanno deciso come dividere i loro beni, e non solo. La prima (inaspettata) novità, infatti, è cheterrà il cognome dell'ex marito: non si chiamerà solo ...