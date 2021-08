Biasin: “Ilicic grande innesto per il Milan, ottimo anche Giroud” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Biasin si congratula con il Milan per l'operazione Giroud e promuove l'arrivo di Ilicic: "Sarebbe un gran colpo anche se discontinuo" Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 4 agosto 2021)si congratula con ilper l'operazionee promuove l'arrivo di: "Sarebbe un gran colpose discontinuo"

Ultime Notizie dalla rete : Biasin Ilicic Biasin: "Ilicic sarebbe un grande innesto per il Milan" Milan News Biasin: "Ilicic sarebbe un grande innesto per il Milan" Ecco, il Milan ha fatto un bel colpo, perché di questo giocatore aveva certamente bisogno. Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso la sua riflessio ...

News Milan / Maldini fa una pazzia di mercato? Ecco l'ultimo nome Maldini e Massara sono al lavoro, tra cessioni e possibili nuovi arrivi per allestire una squadra una rosa in grado di poter competere su più fronti. Completare la rosa il prima possibile per Stefano ...

