Benedetta Parodi in vacanza al naturale è da capogiro | ecco dove si trova

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 4 agosto 2021)si è rilassata in Sardegna, in una località pazzesca resa ancora più bella dalla sua bellezzae senza trucchi! Agosto è tempo di, non solo per noi, ma anche per i vip e i personaggi famosi del mondo dello spettacolo. In questo mese, infatti, molte produzioni e registrazioni dei programmi invernali L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com