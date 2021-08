Belen, ma davvero? Cosa le ha regalato Antonino dopo il parto: la foto parla chiaro | Guarda (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese procede a vele spiegate. E non potrebbe essere altrimenti. Meno di un mese fa, poco dopo il trionfo dell'Italia a Wembley nella finale contro l'Inghilterra di Euro 2020, è venuta alla luce Lune Marì, la loro figlia. Insomma, un momento magico: i due, si dice, sono sempre più affiatati. Subito dopo il parto, la showgirl argentina è rientrata a lavoro per la registrazione di alcune puntate di Tu si que vales, il format che in autunno tornerà in onda su Canale 5. Subito dopo, Belen ha deciso di prendersi del tempo per sé ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'amore traRodriguez eSpinalbese procede a vele spiegate. E non potrebbe essere altrimenti. Meno di un mese fa, pocoil trionfo dell'Italia a Wembley nella finale contro l'Inghilterra di Euro 2020, è venuta alla luce Lune Marì, la loro figlia. Insomma, un momento magico: i due, si dice, sono sempre più affiatati. Subitoil, la showgirl argentina è rientrata a lavoro per la registrazione di alcune puntate di Tu si que vales, il format che in autunno tornerà in onda su Canale 5. Subitoha deciso di prendersi del tempo per sé ...

Advertising

_Facezia_ : Guardo la bocca e mi chiedo se davvero sia lei o un imitatore... #Belen - LePortinaie : @ebuggato Perfetto, ma poi non capisco le critiche davvero, a quanto pare la gente esce con Belen e non lo sapevo - lillydessi : La prima foto di famiglia di Belén con Antonino e Luna Marì è da incorniciare (per davvero) - Elle - sonostuPeeta : A me Belén piace troppo, non riesco a vedere cattiveria in questa donna. Ognuno ha i suoi difetti ma a me lei sembr… - HiPeoplebiz : La prima foto di famiglia di Belén con Antonino e Luna Marì è da incorniciare (per davvero) - Elle -