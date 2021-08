Beirut | un anno fa l' esplosione al porto Il Libano al collasso economico e sociale

Advertising

Pontifex_it : A un anno dalla terribile esplosione nel porto di Beirut, faccio appello alla Comunità internazionale, chiedendo di… - Agenzia_Ansa : Un anno fa, il 4 agosto del 2020 alle ore 18.08, una delle più potenti esplosioni non nucleari della storia devasta… - vaticannews_it : #4agosto #Libano ???? A un anno dall'esplosione nel porto di Beirut, l'appello di @Pontifex_it: 'Tanti hanno perso l'… - Ione_Ferranti : RT @Pontifex_it: A un anno dalla terribile esplosione nel porto di Beirut, faccio appello alla Comunità internazionale, chiedendo di aiutar… - Donato94304723 : RT @Pontifex_it: A un anno dalla terribile esplosione nel porto di Beirut, faccio appello alla Comunità internazionale, chiedendo di aiutar… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut anno

, 04 ago 13:00 - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha accusato i politici del Libano di aver prolungato lo stallo istituzionale che vede da un...- Ricorre oggi, 4 agosto, il primo anniversario della tremenda esplosione che alle 18 e 05 ora disquassò letteralmente la zona portuale della città. Fu una strage, costata la vita a 217 ...Il Messico è l’esempio più drammatico: ampie zone di Paese sono gestite dal sodalizio perverso formato da trafficanti e complici istituzionali. Come il Veracruz,... Appello del Papa, a un anno dall'es ...Scomparso il sistema pluralistico, il paese fa i conti con l’impoverimento e l’autoritarismo politico. La popolazione è allo stremo ma non sconfitta, e cerca una via d’uscita. Leggi ...