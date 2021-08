Beauty farm fai da te

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Vecchie ricette della nonna rivisitate alla luce delle acquisizioni scientifiche: ecco quelle che vi proponiamo per rendere più splendente, morbida e vellutata la pelle. In tutte le stagioni Ecologiche, economiche ma soprattutto efficaci: sono le ricette di cosmesi fai da te che hanno per protagonisti ortaggi ed erbe aromatiche. Veri e propri rimedi che affondano le loro radici nella tradizione contadina, in un’epoca lontana che permetteva alla maggior parte dei prodotti dell’orto di esprimersi, non solo come alimenti, ma anche come miniere di sostanze funzionali, utili al benessere e alla bellezza. Ortaggi interi, ma anche gli scarti di cucina si ...