Beautiful, Anticipazioni USA: Il ritorno di Sheila Carter (Di mercoledì 4 agosto 2021) “The secret is out…Sheila is back and bolder than ever! Don’t miss her return to Los Angeles on all-new episodes of #BoldandBeautiful next week. ”. Il segreto non è più tale… Sheila (Carter) è tornata e più audace che mai! Non perderti il suo ritorno a Los Angeles nei nuovissimi episodi di Beautiful la prossima settimana. Un’ora fa circa l’account Instagram ufficiale di The Bold and The Beautiful ha svelato con un video chi fosse il personaggio di ritorno nella celebre e longeva soap della CBS. L’anticipazione sostanzia i numerosissimi rumors che la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 4 agosto 2021) “The secret is out…is back and bolder than ever! Don’t miss her return to Los Angeles on all-new episodes of #Boldandnext week. ”. Il segreto non è più tale…) è tornata e più audace che mai! Non perderti il suoa Los Angeles nei nuovissimi episodi dila prossima settimana. Un’ora fa circa l’account Instagram ufficiale di The Bold and Theha svelato con un video chi fosse il personaggio dinella celebre e longeva soap della CBS. L’anticipazione sostanzia i numerosissimi rumors che la ...

