Beautiful, anticipazioni americane: il ritorno di Sheila Carter (Di mercoledì 4 agosto 2021) I fan di Beautiful dovranno prepararsi ad un clamoroso e sconvolgente colpo di scena che caratterizzerà le prossime puntate della soap opera di Canale 5. Un grande ritorno dal passato,stando alle anticipazioni americane, destabilizzerà nuovamente la vita dei Forrester, ossia quello di Sheila Carter che confesserà a John “Finn” Finnegan, nuovo compagno di Steffy, di essere sua madre. La scioccante confessione scombussolerà le nozze di Steffy e Finn. Proprio durante la cerimonia, Sheila si avvicinerà al figlio e gli dirà di essere la sua madre biologica. In precedenza, il ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 4 agosto 2021) I fan didovranno prepararsi ad un clamoroso e sconvolgente colpo di scena che caratterizzerà le prossime puntate della soap opera di Canale 5. Un grandedal passato,stando alle, destabilizzerà nuovamente la vita dei Forrester, ossia quello diche confesserà a John “Finn” Finnegan, nuovo compagno di Steffy, di essere sua madre. La scioccante confessione scombussolerà le nozze di Steffy e Finn. Proprio durante la cerimonia,si avvicinerà al figlio e gli dirà di essere la sua madre biologica. In precedenza, il ...

Advertising

TwBeautiful : Thomas passa a trovare Steffy, Katie si confronta con Sally, Ridge ripensa a Shauna: #Twittamibeautiful ti racconta… - infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni di mercoledì 4 agosto 2021 - infoitcultura : Brave and Beautiful, colpo di scena: chi vuole parlare con Cesur? Anticipazioni - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful 5 agosto 2021 - infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni di giovedì 5 agosto 2021 -