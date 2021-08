Beach Volley | Olimpiadi Tokyo Nicola Lupo | “Delusi | ma la stagione non finisce qui”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021)e Paoloi non sono riusciti a confermare la medaglia d’argento nelrisalente ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro di cinque anni fa. La coppia azzurra è stata battuta nei quarti di finale dalla coppia del Qatar Cherif-Ahmed, a inizio torneo tra le favorite per un piazzamento sul podio. Il punteggio di 21-17, 23-21 testimonia come il duo azzurro abbia tentato in ogni modo di contrastare la coppia avversaria, ma perdendo soltanto per alcuni dettagli.i si sono comunque confermati tra i migliori al mondo nella disciplina e non si ...