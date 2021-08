Beach Volley, Olimpiadi Tokyo: Mol/Sorus in semifinale, Plavins/Tocs eliminano i brasiliani Alvaro/Alison (Di mercoledì 4 agosto 2021) La prima semifinale del torneo maschile di Beach Volley alle Olimpiadi di Tokyo vedrà opposte le coppie Mol/Sorum e Plavins/Tocs. I norvegesi hanno confermato il pronostico e continuano la loro rincorsa al titolo olimpico, mentre i lettoni si sono resi protagonisti di una bella sorpresa, mettendo la parola fine al cammino di una delle coppie candidate alla vittoria. Mol/Sorum hanno sconfitto per due set a zero il duo russo Leshukov/Semenov con il punteggio di 21-17 21-19. Nel primo set i norvegesi hanno preso un vantaggio iniziale di quattro stoccate e lo hanno poi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) La primadel torneo maschile dialledivedrà opposte le coppie Mol/Sorum e. I norvegesi hanno confermato il pronostico e continuano la loro rincorsa al titolo olimpico, mentre i lettoni si sono resi protagonisti di una bella sorpresa, mettendo la parola fine al cammino di una delle coppie candidate alla vittoria. Mol/Sorum hanno sconfitto per due set a zero il duo russo Leshukov/Semenov con il punteggio di 21-17 21-19. Nel primo set i norvegesi hanno preso un vantaggio iniziale di quattro stoccate e lo hanno poi ...

