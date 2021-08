Bayern Monaco | rinnovo Kimmich | ricca offerta anti Real Madrid

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @FCBayern ha chiesto alla @juventusfc #Danilo: la risposta della Juve e la situazione - SkySport : Bayern Monaco su Danilo: la #Juventus richiede 30 milioni. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #BayernMonaco… - sscnapoli : ?? Bayern Monaco-Napoli, dove seguirla. ?? #ForzaNapoliSempre - thegrandmaximus : RT @FabAuri: L’abisso di valutazione sui calciatori, allenatori e staff che c’è tra Bayern Monaco e Juventus è incolmabile e ormai non più… - davideinno85 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Il @FCBayern ha chiesto alla @juventusfc #Danilo: la risposta della Juve e la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

... giunto al termine di una prestazione che ha confermato le sensazioni positive sulla squadra partenopea a quattro giorni di distanza dall'impresa all'Allianz Arena contro il. 'Si sono ...Il Napoli continua a brillare in precampionato. Dopo il roboante successo per 3 a 0 conquistato adi Baviera contro il, gli azzurri di Spalletti vincono in trasferta anche in Polonia contro il Wisla Cracovia. Padroni di casa in vantaggio dopo 6' con Brown - Forbes, abile a sfruttare ...La richiesta della Juventus per il terzino brasiliano è di 30 milioni. Al momento il Bayern non sembra intenzionato a proseguire a queste condizioni ...Dopo il successo contro il Bayern Monaco, il Napoli cercava conferme contro il Wisla Cracovia, ma l’inizio non è dei migliori. Errore di Rrahamani e la punta Robson segna dopo la prima respinta di Osp ...