Battisti PD | emendamento a “collegato” | ASP formeranno Caregiver familiari

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Abbiamo appena approvato in aula l’che ho presentato al– pl 294/2021 – per stanziare delle risorse alle Asp, le nuove aziende pubbliche di servizi alla persona, finalizzate a dare un sostegno economico concreto per i servizi di cura. Attraverso questo dettato, infatti, almeno il 50% delle risorse regionali potranno essere destinate alle Asp per i percorsi di formazione dei, avvalendosi di enti di formazione accreditati”. Così in una nota la presidente della commissione Enti Locali del Lazio, Sara. “Le Asp rappresentano una grande opportunità per i ...