Baseball, Serie A 2021: i recuperi premiano Bologna e Parma (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si sono giocati i recuperi della seconda giornata di andata della poule scudetto di Serie A, che erano stati rinviati a causa della contemporanea presenza di Fortitudo UnipolSai Bologna e Parmaclima nella Champions Cup vinta dai ducali per la prima volta dopo 22 anni. La Fortitudo, in particolare, rende chiari i rapporti di forza sul Cagliari Baseball: 14-3 e 19-2 i due risultati. Più che del complesso dei punti, vale la pena parlare di Lorenzo Lambertini, autore di un fuoricampo al suo secondo turno di battuta in Serie A, e per di più da tre punti. Nella seconda partita il monte di lancio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si sono giocati idella seconda giornata di andata della poule scudetto diA, che erano stati rinviati a causa della contemporanea presenza di Fortitudo UnipolSaiclima nella Champions Cup vinta dai ducali per la prima volta dopo 22 anni. La Fortitudo, in particolare, rende chiari i rapporti di forza sul Cagliari: 14-3 e 19-2 i due risultati. Più che del complesso dei punti, vale la pena parlare di Lorenzo Lambertini, autore di un fuoricampo al suo secondo turno di battuta inA, e per di più da tre punti. Nella seconda partita il monte di lancio ...

