Baseball | Olimpiadi Tokyo | il Giappone batte la Corea e accede alla finale per l’oro

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ladel torneo dialledivedrà nella finalissima percertamente il. E’ questo il responso che è arrivato dallo YokohamaStadium, dove i padroni di casa hanno battuto 5-2 ladel Sud. In una partita molto equilibrata, sbloccata al terzo e al quinto inning dai nipponici e pareggiata sul 2-2 dagli ospiti nel corso della sesta ripresa, a decidere la contesta è l’ottavo turno d’attacco dei rappresentanti della terra del Sol Levante. Tre punti che portano la firma, le valide e le corse di Kai, Murakami ...

La finale del torneo di baseball alle Olimpiadi di Tokyo vedrà nella finalissima per l'oro certamente il Giappone. E' questo il responso che è arrivato dallo Yokohama Baseball Stadium, dove i padroni ...