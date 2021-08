Barack Obama compie 60 anni | scoppia la polemica per il mega party | “700 invitati mentre dilaga la Variante Delta” Presenti anche Clooney e Spielberg

(Di mercoledì 4 agosto 2021) I 60die scattano le polemiche sul contagio da Covid19. Sui giornali statunitensi non si parla d’altro. Perché tra poche ore nella residenza estiva deglia Martha’s Vineyard in Massachussets sono statiquasi 500 persone per festeggiare il compleanno dell’ex presidente democratico. Nulla di male, apparentemente. Se non fossimo nel pieno della risalita dei casi di contagio di Covid. E se non fosse per il fatto che Princetown, a pochi chilometri dalla residenza, è l’epicentro statale del Massachussets di questa nuova impennata ...

In occasione del sessantesimo compleanno dell'ex presidente degli Stati, un viaggio attraverso i film, i documentari e le serie tv in cui è comparso, sia di persona, sia interpretato da un attore o ...Sembra oltretutto che la Markle che compie 40 anni il 4 agosto, stesso giorno in cuine festeggia 60, abbia detto no anche all'invito dell'ex presidente Usa che invece (lui sì) ...Nessun mega party o feste particolari. Meghan Markle compie 40 anni ma non ha organizzato una grande festa per questa importante occasione. La Duchessa di ...Gli auguri da parte della Royal Family sono arrivati come previsto. «Auguriamo alla duchessa di Sussex un felice compleanno», si legge nel post pubblicato dal profilo ...