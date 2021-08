Barack Obama, 60 anni di stile da «Daddy cool» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Barack Obama non era destinato a diventare un'icona di stile. Tanto che nel libro Becoming la moglie Michelle si lamenta spesso (amorevolmente) della completa e assoluta incomprensione della moda da parte del marito. Ma la cosa divertente dell'essere famoso è che tutto ciò che fai diventa importante. Soprattutto, ciò che indossi. E lui, alla fine, passerà alla storia non solo per essere stato il primo Presidente di colore della storia d'America, ma anche il più cool dell'era moderna. L'ex Presidente USA, che il 4 agosto soffia 60 candeline, ha capito presto come avrebbe dovuto combinare il completo couture con le cravatte ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 agosto 2021)non era destinato a diventare un'icona di. Tanto che nel libro Becoming la moglie Michelle si lamenta spesso (amorevolmente) della completa e assoluta incomprensione della moda da parte del marito. Ma la cosa divertente dell'essere famoso è che tutto ciò che fai diventa importante. Soprattutto, ciò che indossi. E lui, alla fine, passerà alla storia non solo per essere stato il primo Presidente di colore della storia d'America, ma anche il piùdell'era moderna. L'ex Presidente USA, che il 4 agosto soffia 60 candeline, ha capito presto come avrebbe dovuto combinare il completo couture con le cravatte ...

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama I Talebani stanno vincendo la guerra grazie al Pakistan (e l'occidente fa finta di non vedere) Bush, né Barack Obama, né Donald Trump e men che meno oggi Joe Biden hanno saputo prendere atto di questo legame fortissimo e ora il governo di Kabul ne paga le conseguenze. Giorni fa durante una ...

Barack Obama compie 60 anni e la festa di compleanno sarà top Sul certificato di nascita di Barack Obama si sono sprecate le teorie complottiste di chi lo voleva nato in Kenya anziché a Honolulu il 4 agosto 1961. Tutta colpa dei cosiddetti birthers - Donald Trump in testa -, che all'epoca ...

I primi 60 anni dell affascinante Barack Obama Vanity Fair Italia Happy Birthday Mr. President Di padre keniota e madre originaria del Kansas, Barack Obama e' nato il 4 agosto '61 a Honolulu, nelle Hawaii, e ha trascorso l'infanzia a ...

I 40 anni di Meghan Ma niente festa Oggi Meghan Markle compie 40 anni e non ha intenzione di fare una grande festa per un compleanno importante. La duchessa di Sussex è nata il 4 agosto, proprio come Barack Obama. Ma a differenza dell’e ...

