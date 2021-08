Banche | Letta | subito un piano per Mps | basta rinvii senza strategia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) "Ma proprio ora? Non era meglio rinviare all'autunno, dopo le elezioni? Sento spesso aleggiare questi interrogativi da quando, la scorsa settimana, in concomitanza con i risultati molto negativi degli ...

Advertising

paolorm2012 : RT @cappello_di: Incapaci di una politica civica e civile il primo pensiero BANCHE schifo ?? - GiancarloGarci6 : RT @cappello_di: Incapaci di una politica civica e civile il primo pensiero BANCHE schifo ?? - Robertam_63 : RT @cappello_di: Incapaci di una politica civica e civile il primo pensiero BANCHE schifo ?? - OtarVokun : RT @cappello_di: Incapaci di una politica civica e civile il primo pensiero BANCHE schifo ?? - gabelmanu : RT @cappello_di: Incapaci di una politica civica e civile il primo pensiero BANCHE schifo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Banche Letta

Tiscali.it

Lo scrive il segretario del Pd Enricoin una lettera a Repubblica sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena."Penso al contrario - osserva, candidato alle suppletive del collegio di Siena - ...L'attuale segretario del Pd, Enrico, non vuole restare escluso dal banchetto e annuncia la ... I conflitti di interessi tra Pd e finanza sono dannosi per lee fatali per i contribuenti come ...La cessione di MPS a Unicredit a condizioni ideali solo per l'acquirente potrebbe slittare. Avanza l'ipotesi di un rinvio dell'operazione.Fondi pensione, Pip e tra poco anche i Pepp. Per preparare la propria “pensione di scorta” gli strumenti da utilizzare sono quelli che costituiscono il cosiddetto ...