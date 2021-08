Back 4 Blood | Eurogamer regala chiavi per la Closed Beta - giveaway

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli sviluppatori di Left 4 Dead stanno tornando con il gioco cooperativo ammazza zombiee in occasione dellache inizierà il 5 agosto noi diabbiamo delle(per qualunque piattaforma) darvi! Per partecipare aldovete accedere a questa pagina e seguirci su Facebook, YouTube e Twitch! Una volta terminati tutti i passaggi riceverete entro il 5 agosto la chiave via mail. Con la chiave potrete riscattare il gioco per PC, PlayStation e Xbox. Leggi altro...