Attesa dal ciclismo la trentesima medaglia azzurra. Domani Jacobs tornerà in pista per la staffetta (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Si è aperta con una delusione per l'Italia la dodicesima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo. Rachele Bruni, argento olimpico a Rio de Janeiro e bronzo mondiale ed europeo in carica, non è riuscita a lottare per il podio nella 10 km di fondo vinta dalla 29enne brasiliana Ana Marcela Cuhna davanti all'olandese Sharon van Rouwendal e all'australiana Kareena Lee. All'Odaiba Marine Park la 30enne fiorentina ha chiuso al 14esimo posto con oltre due minuti e mezzo di ritardo dalla zona medaglie. "E' stata una gara tirata sin da subito - ha spiegato Rachele Bruni - e purtroppo ho sofferto il ritmo delle prime. Faticavo a rimanere nel gruppo di testa e dopo lo strappo decisivo della ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - Si è aperta con una delusione per l'Italia la dodicesima giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo. Rachele Bruni, argento olimpico a Rio de Janeiro e bronzo mondiale ed europeo in carica, non è riuscita a lottare per il podio nella 10 km di fondo vinta dalla 29enne brasiliana Ana Marcela Cuhna davanti all'olandese Sharon van Rouwendal e all'australiana Kareena Lee. All'Odaiba Marine Park la 30enne fiorentina ha chiuso al 14esimo posto con oltre due minuti e mezzo di ritardo dalla zona medaglie. "E' stata una gara tirata sin da subito - ha spiegato Rachele Bruni - e purtroppo ho sofferto il ritmo delle prime. Faticavo a rimanere nel gruppo di testa e dopo lo strappo decisivo della ...

Advertising

EnricoBaccarini : Dopo 37 anni l’attesa è finita #Dune della @WarnerBrosIta sarà nelle sale, se tutto va bene, dal 16 settembre ?? - MontalbanoMario : @giuslom In attesa di ufficialità, per me, a 100 mln (se sono di + a maggior ragione) si vende. Che sia 28enne come… - GiulianaDaniel2 : RT @Sir_SamWise: #4Agosto #BuongiornoATutti 'Agisci come se quel che fai, facesse la differenza. La fa.' W. James Lo ripeterò ogni giorno… - Edda_luciano69 : RT @Sir_SamWise: #4Agosto #BuongiornoATutti 'Agisci come se quel che fai, facesse la differenza. La fa.' W. James Lo ripeterò ogni giorno… - _smicera : RT @professorino58: #Lukaku resto in attesa per abbonarmi al calcio #Sky e #DAZN. Se dovesse partire #BigRom non lo farò: non guarderò più… -

Ultime Notizie dalla rete : Attesa dal Diretta/ Roma Belenenses streaming video tv: terzo test portoghese (amichevole) L'impressione è quella di una squadra già solida che potrebbe ottenere dal mercato ulteriori rinforzi: c'è attesa per l'esordio di Shomurodov, con l'uzbeko prelevato dal Genoa per migliorare un ...

Juve, attesa Locatelli: i bianconeri stringono su Pjanic La verità è che la Juventus, sospinta dal voto favorevole di Allegri , non avrebbe nulla in contrario al ritorno del centrocampista che in quattro anni ha contribuito a scrivere la storia del club ...

Attesa dal ciclismo la trentesima medaglia azzurra. Domani Jacobs tornerà in pista per la staffetta AGI - Agenzia Giornalistica Italia Aeroporto di Catania: passeggeri in crescita Numeri incoraggianti che segnano una ripresa costante dei transiti nell’aeroporto di Catania e che, a meno di brusche frenate dovute all’emergenza pandemica, sono destinati a crescere. Sac comunica ch ...

Attesa dal ciclismo la trentesima medaglia azzurra. Domani Jacobs tornerà in pista per la staffetta Delusione per Bruni nella 10 km fondo. Bene invece Rizza nel K1 200. All'Odaiba Marine Park la 30enne fiorentina ha chiuso al 14esimo posto con oltre due minuti e mezzo di ritardo dalla zona medaglie.

L'impressione è quella di una squadra già solida che potrebbe otteneremercato ulteriori rinforzi: c'èper l'esordio di Shomurodov, con l'uzbeko prelevatoGenoa per migliorare un ...La verità è che la Juventus, sospintavoto favorevole di Allegri , non avrebbe nulla in contrario al ritorno del centrocampista che in quattro anni ha contribuito a scrivere la storia del club ...Numeri incoraggianti che segnano una ripresa costante dei transiti nell’aeroporto di Catania e che, a meno di brusche frenate dovute all’emergenza pandemica, sono destinati a crescere. Sac comunica ch ...Delusione per Bruni nella 10 km fondo. Bene invece Rizza nel K1 200. All'Odaiba Marine Park la 30enne fiorentina ha chiuso al 14esimo posto con oltre due minuti e mezzo di ritardo dalla zona medaglie.