Atletica, Usain Bolt punge Marcell Jacobs: "Ha usato scarpe strane, questa innovazione è ridicola" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nell'ambiente dell'Atletica tiene banco la discussione sulle nuove scarpe utilizzate da alcuni protagonisti delle Olimpiadi di Tokyo 2020, tra cui figura il nostro Marcell Jacobs. Dopo le illazioni arrivate da Gran Bretagna e USA circa i repentini passi in avanti dell'azzurro, si fa sentire anche Usain Bolt. Il leggendario velocista giamaicano si sofferma sulle calzature da poco sbarcate nel modo dell'Atletica leggera: "Penso che queste scarpe siano un'innovazione strana ed ingiusta. Qualcosa di ridicolo", tuona Bolt.

