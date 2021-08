Atletica rivoluzionata dalle scarpe tecnologiche? Record del Mondo crollati | Marcell Jacobs guadagna 8 centesimi?

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo 2021 sono giàtredel: 400 metri ostacoli per entrambi i sessi, salto in lungo femminile. Proprio quanto successo sul giro di pista con barriere sta facendo parlare perché i tempi realizzati sono stati davvero inverosimili: il norvegese Karsten Warholm si è spinto addirittura a 45.94, la statunitense Sydney McLaughlin ha timbrato 51.46. Entrambi hanno migliorato i rispettivi primati siglati un mesetto fa e inoltre anche i secondi classificati delle due gare sono scesi sotto i precedenti world. Prestazioni superlative che naturalmente stupiscono tutti gli appassionati. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica rivoluzionata

OA Sport

