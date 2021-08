Atletica, Paolo Dal Molin manca la finale dei 110 ostacoli alle Olimpiadi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non arrivano buone notizie dall’Atletica leggera italiana. Paolo Dal Molin, impegnato nelle semifinali dei 110 metri ostacoli delle Olimpiadi di Tokyo, non ha centrato l’obiettivo della finale. L’azzurro non ha trovato nel penultimo atto la giusta combinazione tra velocità e agilità e il suo crono di 13.40 è rimasto decisamente distante dal suo primato italiano di 13.27 che gli avrebbe consentito di essere nel roster degli atleti della finale, considerando la classifica complessiva (ultimo tempo utile: 13.32 del britannico Andrew Pozzi). 12° nell’overall Dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Non arrivano buone notizie dall’leggera italiana.Dal, impegnato nelle semifinali dei 110 metridelledi Tokyo, non ha centrato l’obiettivo della. L’azzurro non ha trovato nel penultimo atto la giusta combinazione tra velocità e agilità e il suo crono di 13.40 è rimasto decisamente distante dal suo primato italiano di 13.27 che gli avrebbe consentito di essere nel roster degli atleti della, considerando la classifica complessiva (ultimo tempo utile: 13.32 del britannico Andrew Pozzi). 12° nell’overall Dal ...

