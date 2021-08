Atletica, Olimpiadi Tokyo: Wojciech Nowicki vince l’oro nel lancio del martello, festa polacca con il bronzo di Fajdek (Di mercoledì 4 agosto 2021) Altra Finale odierna che va in archivio nella giornata dedicata all’Atletica leggera in queste Olimpiadi di Tokyo. La Polonia può sorridere grazie ai riscontri arrivati dal lancio del martello. La medaglia d’oro, infatti, con il personale è andato al polacco Wojciech Nowicki che ha scagliato il proprio attrezzo a 82.52 precedendo il norvegese Eivind Henriksen (81.58, autore del nuovo primato nazionale) e l’altro polacco, più accreditato per quanto fatto in questa stagione e ricordando i suoi quattro titoli iridati, Pawel Fajdek (81.53). Per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Altra Finale odierna che va in archivio nella giornata dedicata all’leggera in questedi. La Polonia può sorridere grazie ai riscontri arrivati daldel. La medaglia d’oro, infatti, con il personale è andato al polaccoche ha scagliato il proprio attrezzo a 82.52 precedendo il norvegese Eivind Henriksen (81.58, autore del nuovo primato nazionale) e l’altro polacco, più accreditato per quanto fatto in questa stagione e ricordando i suoi quattro titoli iridati, Pawel(81.53). Per ...

