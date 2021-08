Atletica, Olimpiadi Tokyo: Uganda in trionfo nei 3000 siepi femminili con Chemutai, sconfitte Etiopia e Kenya (Di mercoledì 4 agosto 2021) Peruth Chemutai fa saltare il banco e si aggiudica a sorpresa la medaglia d’oro nei 3000 siepi femminili ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La 22enne ugandese si è imposta con un fantastico crono di 9’01?45, valevole come nuovo record personale (oltre 6? meglio del precedente) e nazionale, grazie ad una buonissima distribuzione dello sforzo nell’arco dei 3 km. sconfitte nettamente le favorite keniane, che si devono accontentare solo di un bronzo in 9’05?39 con la 29enne Hyvin Kiyeng, mentre la primatista mondiale Beatrice Chepkoech non riesce a sfatare la sua maledizione olimpica e chiude ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Peruthfa saltare il banco e si aggiudica a sorpresa la medaglia d’oro neiai Giochi Olimpici di2021. La 22enne ugandese si è imposta con un fantastico crono di 9’01?45, valevole come nuovo record personale (oltre 6? meglio del precedente) e nazionale, grazie ad una buonissima distribuzione dello sforzo nell’arco dei 3 km.nettamente le favorite keniane, che si devono accontentare solo di un bronzo in 9’05?39 con la 29enne Hyvin Kiyeng, mentre la primatista mondiale Beatrice Chepkoech non riesce a sfatare la sua maledizione olimpica e chiude ...

