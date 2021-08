Atletica Olimpiadi Tokyo | Marcell Jacobs | “La mia vita sarà per sempre in Italia Negli USA andrò solo a trovare mio padre”

(Di mercoledì 4 agosto 2021)smentisce in maniera secca le voci di un suo possibile trasferimentoUSA. Il trionfatore nella gara dei 100 metri allediha fatto sapere che sono del tutto infondate le notizie che lo vorrebbero in partenza verso gli Stati Uniti. Secondo quanto riportato, da una delle stories della compagna del velocista azzurra ci sarebbe chi avrebbe avanzato l’ipotesi di un possibile viaggioStati Uniti. Attraverso una nota diffusa dal suo manager,chiarisce quello che pare essere un semplice malinteso. “Io vivrò per ...

Advertising

Eurosport_IT : Marcell Jacobs ritorna in pista! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Jacobs | #Athletics - Eurosport_IT : COSA ABBIAMO APPENA VISTO?! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #Athletics | #Warholm Warholm s… - Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - infoitsport : Atletica, Olimpiadi Tokyo: Gaia Sabbatini fa il personale, ma manca l'accesso alla finale dei 1500 metri - infoitsport : Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Chemutai oro nei 3000m siepi! -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi

Il Post

Gli italiani in gara il 5 agosto: Jacobs torna in pista Eventi da seguire Anche giovedì 5 luglio l'assegnerà sei medaglie, spettacolo garantito. In scena triplo maschile, 20 chilometri di ...La madre ha infatti recentemente dichiarato che prima dell'la vera passione del figlio ... E chissà se presto, per festeggiare lo storico successo alle, non possa arrivare un'altra ...Marcell Jacobs smentisce in maniera secca le voci di un suo possibile trasferimento negli USA. Il trionfatore nella gara dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo ha fatto sapere che sono del tutto infond ...Dopo il record di Karsten Warholm nei 400 ostacoli di martedì, mercoledì 4 agosto è stata caratterizzata da un'altra prestazione straordinaria, quella di ...