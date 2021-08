Atletica, Olimpiadi Tokyo: Gaia Sabbatini fa il personale, ma manca l’accesso alla finale dei 1500 metri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Segnali di vitalità verso il futuro e lo spirito giusto. Gaia Sabbatini ci ha provato, dando tutto quello che aveva, ma dovendo fare i conti con un motore attuale non in grado di spingerla alla qualificazione per la finale de 1500 metri donne delle Olimpiadi di Tokyo. La classe ’99 nativa di Teramo sapeva che sarebbe servito scendere al di sotto dei 4? per poter essere nella top-5 della heat-1, qualificante per l’atto conclusivo. Per questo non c’è stato spazio per i calcoli e i passaggi lo testimoniano: 1’03?3 ai 400 metri; 2’10?0 agli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Segnali di vitalità verso il futuro e lo spirito giusto.ci ha provato, dando tutto quello che aveva, ma dovendo fare i conti con un motore attuale non in grado di spingerlaqualificazione per ladedonne delledi. La classe ’99 nativa di Teramo sapeva che sarebbe servito scendere al di sotto dei 4? per poter essere nella top-5 della heat-1, qualificante per l’atto conclusivo. Per questo non c’è stato spazio per i calcoli e i passaggi lo testimoniano: 1’03?3 ai 400; 2’10?0 agli ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - Eurosport_IT : COSA ABBIAMO APPENA VISTO?! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #Athletics | #Warholm Warholm s… - Eurosport_IT : Marcell Jacobs ritorna in pista! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Jacobs | #Athletics - NotxMe : RT @Eurosport_IT: Marcell Jacobs ritorna in pista! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Jacobs | #Athletics https://t.… - OA_Sport : #Athletics Ci ha provato Gaia Sabbatini con il personale migliorato, ma niente finale dei 1500 metri per lei… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi Argento Vivo/10. Olimpiadi 1996 - 2000. Nove centesimi ...un vessillo di vittoria (Fernando Pessoa) Negli ultimi decenni le gare dei 10000 metri di atletica leggera sono dominate da atleti di origine africana. Se nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi è ...

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie: sesto oro Italia! (classifica 4 agosto) ...oro o un argent o nel ciclismo su pista e chissà che nuove emozioni arrivino dall'atletica, dopo le imprese d i Jacobs e Tamberi! . Ci attende sicuramente un'altro giornata esaltante alle Olimpiadi ...

La protagonista nell’atletica alle Olimpiadi Il Post Atletica, Olimpiadi Tokyo: Gaia Sabbatini fa il personale, ma manca l’accesso alla finale dei 1500 metri Segnali di vitalità verso il futuro e lo spirito giusto. Gaia Sabbatini ci ha provato, dando tutto quello che aveva, ma dovendo fare i conti con un motore attuale non in grado di spingerla alla qualif ...

Atletica, Olimpiadi Tokyo: Tsymanouskaya in viaggio verso la Polonia. L’incubo è finito Prima lo scalo a Vienna, poi, finalmente, Varsavia. Sembra davvero finito, almeno momentaneamente, l'incubo per Kristina Tsymanouskaya, l'atleta bielorussa che non ha potuto disputare le Olimpiadi di ...

...un vessillo di vittoria (Fernando Pessoa) Negli ultimi decenni le gare dei 10000 metri dileggera sono dominate da atleti di origine africana. Se nelle ultime due edizioni delleè ......oro o un argent o nel ciclismo su pista e chissà che nuove emozioni arrivino dall', dopo le imprese d i Jacobs e Tamberi! . Ci attende sicuramente un'altro giornata esaltante alle...Segnali di vitalità verso il futuro e lo spirito giusto. Gaia Sabbatini ci ha provato, dando tutto quello che aveva, ma dovendo fare i conti con un motore attuale non in grado di spingerla alla qualif ...Prima lo scalo a Vienna, poi, finalmente, Varsavia. Sembra davvero finito, almeno momentaneamente, l'incubo per Kristina Tsymanouskaya, l'atleta bielorussa che non ha potuto disputare le Olimpiadi di ...