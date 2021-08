Atletica, Olimpiadi Tokyo, Gaia Sabbatini: “Contenta per la prestazione, ma quella caduta…” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gaia Sabbatini chiude tutto sommato con il sorriso la sua esperienza nei 1500 metri dei Giochi Olimpici di Tokyo. La 22enne teramana, infatti, si è spinta fino al crono di 4.02.25, limando due secondi al suo riferimento personale precedente, seconda prestazione italiana di sempre alle spalle del famoso 3:58.65 di Gabriella Dorio, datato 1984. La nostra portacolori ha corso nella prima semifinale facendo segnare il suo primato personale (4:02.25) chiudendo però in ottava posizione e venendo quindi eliminata nella corsa per l’atto conclusivo. Semifinale che è stata vinta dalla keniana Faith Kipyegon con il tempo di 3:56.80 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021)chiude tutto sommato con il sorriso la sua esperienza nei 1500 metri dei Giochi Olimpici di. La 22enne teramana, infatti, si è spinta fino al crono di 4.02.25, limando due secondi al suo riferimento personale precedente, secondaitaliana di sempre alle spalle del famoso 3:58.65 di Gabriella Dorio, datato 1984. La nostra portacolori ha corso nella prima semifinale facendo segnare il suo primato personale (4:02.25) chiudendo però in ottava posizione e venendo quindi eliminata nella corsa per l’atto conclusivo. Semifinale che è stata vinta dalla keniana Faith Kipyegon con il tempo di 3:56.80 ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - Eurosport_IT : COSA ABBIAMO APPENA VISTO?! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #Athletics | #Warholm Warholm s… - Eurosport_IT : Marcell Jacobs ritorna in pista! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Jacobs | #Athletics - AlexTheMod : RT @BrancaRossana: BASTA!! ROSICONI CHE NON SIETE ALTRO. - BrancaRossana : BASTA!! ROSICONI CHE NON SIETE ALTRO. -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi Atletica, Olimpiadi Tokyo: Uganda in trionfo nei 3000 siepi femminili con Chemutai, sconfitte Etiopia e Kenya Prestazione coraggiosa e di alto profilo per la 28enne americana Courtney Frerichs , già argento mondiale nel 2017, capace di piazzarsi in seconda posizione con un tempo di 9'04 79 grazie ad un ...

Olimpiadi, Rojas fa la storia: oro e record del mondo nel salto triplo TOKYO - Yulimar Rojas si prende tutto: la venezuelana domina la gara di salto triplo e si prende il record del mondo che durava dal 1995. La 25enne di Caracas ha ha raggiunto i 15,67 metri con un ...

La protagonista nell’atletica alle Olimpiadi Il Post Olimpiadi, Katarina Johnson-Thompson eroica: si fa male ma finisce la gara La britannica, campionessa mondiale in carica, era appena rientrata da un infortunio. Si è infortunata durante la prova dei 200 metri dell'Eptathlon ...

Atletica, Olimpiadi Tokyo, Gaia Sabbatini: “Contenta per la prestazione, ma quella caduta…” Gaia Sabbatini chiude tutto sommato con il sorriso la sua esperienza nei 1500 metri dei Giochi Olimpici di Tokyo. La 22enne teramana, infatti, si è spinta fino al crono di 4.02.25, limando due secondi ...

Prestazione coraggiosa e di alto profilo per la 28enne americana Courtney Frerichs , già argento mondiale nel 2017, capace di piazzarsi in seconda posizione con un tempo di 9'04 79 grazie ad un ...TOKYO - Yulimar Rojas si prende tutto: la venezuelana domina la gara di salto triplo e si prende il record del mondo che durava dal 1995. La 25enne di Caracas ha ha raggiunto i 15,67 metri con un ...La britannica, campionessa mondiale in carica, era appena rientrata da un infortunio. Si è infortunata durante la prova dei 200 metri dell'Eptathlon ...Gaia Sabbatini chiude tutto sommato con il sorriso la sua esperienza nei 1500 metri dei Giochi Olimpici di Tokyo. La 22enne teramana, infatti, si è spinta fino al crono di 4.02.25, limando due secondi ...