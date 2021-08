Atalanta attenta, l’Aston Villa potrebbe scipparti l’obiettivo di mercato (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Atalanta viste le voci di mercato riguardanti il nome di Duvan Zapata si sta cautelando. Tra i profili sondati dalla squadra bergamasca vi è anche quello di Tammy Abraham, attaccante classe 1997 di proprietà del Chelsea. Abraham Atalanta, l’attaccante inglese potrebbe restare in Inghilterra Nonostante le voci di mercato che riguardano Tammy Abraham e l’Atalanta, il giovane attaccante londinese potrebbe restare in Inghilterra. Non c’è solo la Dea su di lui. l’Aston Villa lo tenta Una parte dei soldi che i ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’viste le voci diriguardanti il nome di Duvan Zapata si sta cautelando. Tra i profili sondati dalla squadra bergamasca vi è anche quello di Tammy Abraham, attaccante classe 1997 di proprietà del Chelsea. Abraham, l’attaccante ingleserestare in Inghilterra Nonostante le voci diche riguardano Tammy Abraham e l’, il giovane attaccante londineserestare in Inghilterra. Non c’è solo la Dea su di lui.lo tenta Una parte dei soldi che i ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta attenta Calciomercato Atalanta, sfida all'Europa per un baby centrocampista Calciomercato Atalanta, i nerazzurri sono tra le squadre in corsa per assicurarsi il cartellino del giovane Lucas Gourna - Douath L'Atalanta è sempre attenta al mercato dei giovani. Il club nerazzurro è tra le squadre in lizza per assicurarsi il cartellino di Lucas Gourna - Douath, 17enne centrocampista che vanta già 15 presenze ...

L'Inter di Inzaghi prende forma ... e mentre Inzaghi lavora per portare le sue idee nella squadra , la dirigenza nerazzurra è attenta ...come vice Handanovic soprattutto alla luce del mancato acquisto di Musso (passato all'Atalanta) che ...

Galeone: "Attenta Atalanta, se cedi Romero farai fatica..." Calcio Atalanta L’Atalanta si chiama fuori dall’intrigo giapponese Calda la pista inglese, dal Tottenham all’Arsenal L’Atalanta si sfila per Tomiyasu. E ora il Bologna osserva quello che accade al Tottenham, dove Harry Kane non si è presentato alle visite mediche andando allo strappo con il club, sperando nel trasfe ...

Calciomercato Juventus, Demiral all’Atalanta: affare in chiusura Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Nextmediaweb, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, d ...

