Assunzioni in ruolo da GPS e supplenze: non si partirà il 5 agosto, verso il rinvio delle operazioni. Gli ultimi aggiornamenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Assunzioni in ruolo da GPS e supplenze, tutto bloccato. Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, pare siano sorti problemi non di poco conto per la realizzazione delle operazioni che, nelle intenzioni del Ministero dell'Istruzione, sarebbero partite da domani, giovedì 5 agosto e terminate lunedì 16 agosto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021)inda GPS e, tutto bloccato. Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, pare siano sorti problemi non di poco conto per la realizzazioneche, nelle intenzioni del Ministero dell'Istruzione, sarebbero partite da domani, giovedì 5e terminate lunedì 16. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Assunzioni in ruolo da GPS e supplenze, si va verso il rinvio delle operazioni: le ultime notizie - orizzontescuola : Assunzioni in ruolo da GPS e supplenze, si va verso il rinvio delle operazioni: le ultime notizie - clericivagantes : RT @infodocenti: Assunzioni in ruolo da GPS e supplenze, Risposta alle domande frequenti - ProDocente : Immissioni in ruolo 2021, prima di assunzioni GPS si accantonano i posti dei concorsi ordinari non svolti. Avvisi U… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2021, prima di assunzioni GPS si accantonano i posti dei concorsi ordinari non svolti. Avvisi U… -