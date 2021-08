Assassin' s Creed Valhalla potrebbe introdurre la Kassandra di Odyssey con un DLC

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il secondo DLC di's, The Siege of Paris, è distante poco più di una settimana dall'uscita. Mentre molti occhi sono puntati sul nuovo contenuto, Ubisoft ha confermato che il 2022 vedrà più DLC aggiunti all'ultimo capitolo. Con questo in mente, una nuova voce indica ciò che i fanro aspettarsi di vedere in uno di questi DLC. La fuga di notizie indica cheincontrare Eivor in's, il che ha senso data l'immortalità digrazie allo Staff of ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed

Tom's Hardware Italia

Final Fantasy VII Remake Intergrade Guilty Gear Strive The Last of Us Part II'sValhalla GTA V Premium Edition Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition Persona 5 Royal Call of Duty ...L'eliminazione del nemico è pressoché istantanea, tanto che l'uccisione ricorda molto da vicino una di quelle di un qualsiasi capitolo della saga di's. Ovviamente si tratta di una ...Un leak suggerisce l'arrivo del personaggio di Assassin's Creed Odyssey. Il secondo DLC di Assassin's Creed Valhalla, The Siege of Paris, è distante poco più di una settimana dall'uscita. Mentre molti ...Far Cry 5, pur non riuscendo ad emulare il successo dell'indimenticabile Far Cry 3 e del suo iconico villain Vaas Montenegro, si è comunque rivelato una vera e propria sorpresa riuscita per i fan ...