Ascolti TV | Martedì 3 agosto 2021 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Olivia - Forte come la Verità Nella serata di ieri, Martedì 3 agosto 2021, su Rai1 la replica di Carramba! Che Sorpresa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 il debutto di Olivia – Forte come la Verità ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Battiti Live ha raccolto .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona – Pagliacci è seguito da .000 spettatori (%). Su Rete4 Today You Die totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale Non è L’Arena ha ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Olivia - Forte come la Verità Nella serata di ieri,, su Rai1 la replica di Carramba! Che Sorpresa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 il debutto di Olivia – Forte come la Verità ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Battiti Live ha raccolto .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona – Pagliacci è seguito da .000 spettatori (%). Su Rete4 Today You Die totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale Non è L’Arena ha ...

Advertising

CorriereCitta : #Ascoltitv martedì 3 agosto 2021: Carramba! Che sorpresa, Olivia Forte come la verità, Olimpiadi di Tokyo, Battiti… - zazoomblog : Ascolti tv martedì 3 agosto: Carramba che sorpresa Pagliacci Olivia Forte come la verità - #Ascolti #martedì… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 chiusura record per @TemptationITA leader del prime-time con 3.700.000 spettatori e il 32% di share Ascolti… - MariaRi80562172 : @startv @adamasalidizi Non vedo l ora che arrivi martedi..la serie diventa sempre piu' bella ??spero che gli ascolti… - infoitcultura : Ascolti tv martedì 27 luglio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Martedì Per Mitch B. un agosto 2021 pieno di ritmo ... si fa sentire forte e chiaro in tre location d'eccellenza: ogni martedì sonorizza l'Art Dinner del ... uscita nel 2020 e prodotta con i Meters Follow ha superato da tempo gli 80.000 ascolti solo su ...

Enrico Varriale non è più vicedirettore Rai Sport/ 'Cambio necessario': ecco perché Neppure l'euforia del trionfo e gli ottimi ascolti registrati dalla Rai hanno consentito al cronista di evitare il 'taglio'. Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi martedì 3 agosto 2021 ...

Ascolti Tv di martedì 27 luglio RAI - Radiotelevisione Italiana ... si fa sentire forte e chiaro in tre location d'eccellenza: ognisonorizza l'Art Dinner del ... uscita nel 2020 e prodotta con i Meters Follow ha superato da tempo gli 80.000solo su ...Neppure l'euforia del trionfo e gli ottimiregistrati dalla Rai hanno consentito al cronista di evitare il 'taglio'. Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi3 agosto 2021 ...