Ascolti tv 3 agosto 2021 | deludono tutti | consolazione per Mediaset

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Come sono andati glitv del 3conquista lo share più alto in prima serata con il debutto su Canale 5 della mini-serie Olivia – Forte come la Verità. Palinsesti di prima serata: continua la sfida tra Rai,e la altre reti. Vi state chiedendo quale programma andato in onda L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it