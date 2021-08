Arriva Raisi | e non inganni la nuova tempesta nel Golfo Persico

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Comincia nel mezzo dell’ennesima bufera nell’area del, scatenata prima dall’attacco di un drone a una petroliera gestita da una società israeliana e poi dal “potenziale dirottamento” denunciato dai servizi britannici ai danni di una nave con bandiera panamense, la tredicesima presidenza della storia della Repubblica Islamica: quella che il più esiguo numero di votanti dell’ultimo quarantennio anni ha consegnato all’ultraconservatore Ebrahim. E in effetti l’insediamento di, che ieri ha incontrato la Guida Ali Khamenei e domani si presenterà al parlamento con la lista dei ministri, avviene in un ...

Il "macellaio di Teheran" è Ebrahim Raisi, che oggi si è insediato alla presidenza dell'Iran dopo ... "La partecipazione del rappresentante dell'Unione europea alla cerimonia arriva pochi giorni dopo ...
Il ministero degli Esteri israeliano critica l'Ue per aver deciso di inviare un diplomatico al giuramento del presidente iraniano Raisi, definito da Gerusalemme "il macello di Teheran". L'Italia, come ...