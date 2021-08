Arriva, puntuale, la bufala su Antonio Pennacchi morto a causa del vaccino Covid (Di mercoledì 4 agosto 2021) Prima c’è stata Raffaella Carrà, poi Libero De Rienzo; c’è poi stato Antonio Rossi e non è mancato nemmeno l’autista dello sfortunatissimo incidente a Capri. Alla lista dei presunti morti a causa del vaccino – secondo le attendibilissime fonti di complottisti e no-vax – si aggiunge, ormai prevedibilmente, Antonio Pennacchi. L’annuncio della morte dello scrittore, Premio Strega 2010, è Arrivato nella giornata di ieri e i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e non solo: si allunga la serie di bufale no vax con le ipotesi sulla morte di Pennacchi e ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Prima c’è stata Raffaella Carrà, poi Libero De Rienzo; c’è poi statoRossi e non è mancato nemmeno l’autista dello sfortunatissimo incidente a Capri. Alla lista dei presunti morti adel– secondo le attendibilissime fonti di complottisti e no-vax – si aggiunge, ormai prevedibilmente,. L’annuncio della morte dello scrittore, Premio Strega 2010, èto nella giornata di ieri e i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e non solo: si allunga la serie di bufale no vax con le ipotesi sulla morte die ...

Advertising

Daniele32311507 : @emabignardi @HermanniTest @marioadinolfi Poi ti avevo preso anche le parti e questo è il ringraziamento? Sei qui p… - Scacciavillani : @awanasgh Arriva puntuale il ritardato fake a esibire la nullità del suo cervello. - etventadv : … e quando fai questa domanda arriva puntuale la supercazzola: “Eh, ma sai, questo non é un governo politico, é un… - hutaoux : No ma è possibile che mio padre sia sempre puntuale ma quando ho da fare qualcosa io arriva mezz'ora in ritardo e c… - __Ssam_7 : @LouGirardiReal A te invece arriva puntuale dall’inps pensa te che bella vita -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva puntuale Oppo rinnova la fotocamera sotto al display: i dettagli della nuova generazione Arriva la nuova generazione di fotocamera sotto al display di Oppo , questa volta per fare la ... Risultato: possibilità di controllare in modo più puntuale parametri come colori e luminosità (deviazione ...

Il Sole 24 Ore: Valentino Rossi potrebbe vendere parte della VR46 (compresa l'Academy) ai sauditi L'ultima (pesante) indiscrezione arriva dal Sole 24 Ore, secondo cui Valentino Rossi starebbe ... entrambe le parti sembrano sempre troppo lontane da una comunicazione puntuale e coordinata, che ...

Vacanze in salute, ecco quali sono i farmaci da mettere in valigia il Giornale Salute in vacanza, i farmaci da mettere in valigia Antiemetici, sedativi, antinfiammatori: sono tanti i medicinali di automedicazione da portare con sé per trascorrere una vacanza serena. Quali sono quelli che non devono mancare mai in valigia ...

la nuova generazione di fotocamera sotto al display di Oppo , questa volta per fare la ... Risultato: possibilità di controllare in modo piùparametri come colori e luminosità (deviazione ...L'ultima (pesante) indiscrezionedal Sole 24 Ore, secondo cui Valentino Rossi starebbe ... entrambe le parti sembrano sempre troppo lontane da una comunicazionee coordinata, che ...Antiemetici, sedativi, antinfiammatori: sono tanti i medicinali di automedicazione da portare con sé per trascorrere una vacanza serena. Quali sono quelli che non devono mancare mai in valigia ...