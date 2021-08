Arriva in Ue il vaccino Novavax. Ecco come funziona e quanto è efficace (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Commissione europea ha approvato il suo settimo accordo di acquisto anticipato (APA) di un vaccino contro il Covid: si tratta dell'americano Novavax, che sarà così utilizzato per il quarto trimestre del 2021 e per tutto il 2022. In base a questo contratto, gli Stati membri potranno acquistare fino a 100 milioni di dosi del vaccino Novavax, con un'opzione per ulteriori 100 milioni di dosi aggiuntive nel corso del 2021, 2022 e 2023, una volta che questo verrà approvato dall’Ema. Va così ad ampliarsi il portfolio di vaccini contro il Covid disponibili nell'Unione europea. Un risultato importante anche alla luce dei ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Commissione europea ha approvato il suo settimo accordo di acquisto anticipato (APA) di uncontro il Covid: si tratta dell'americano, che sarà così utilizzato per il quarto trimestre del 2021 e per tutto il 2022. In base a questo contratto, gli Stati membri potranno acquistare fino a 100 milioni di dosi del, con un'opzione per ulteriori 100 milioni di dosi aggiuntive nel corso del 2021, 2022 e 2023, una volta che questo verrà approvato dall’Ema. Va così ad ampliarsi il portfolio di vaccini contro il Covid disponibili nell'Unione europea. Un risultato importante anche alla luce dei ...

