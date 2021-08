Arriva il Green pass obbligatorio il 6 agosto: ecco dove (Di mercoledì 4 agosto 2021) . Tutti i luoghi in cui sarà obbligatorio esibirlo. Conto alla rovescia per l’entrata in vigore del Green pass obbligatorio, il documento (Certificazione verde Covdi-19) che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2, la guarigione dal Covid-19 o la negatività al tampone, molecolare o antigenico. In L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 4 agosto 2021) . Tutti i luoghi in cui saràesibirlo. Conto alla rovescia per l’entrata in vigore del, il documento (Certificazione verde Covdi-19) che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2, la guarigione dal Covid-19 o la negatività al tampone, molecolare o antigenico. In L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

quadribianchi : perché non mi arriva il green pass p0rco0 di0 - eteria_cloud : #GreenPass: dopo la #truffa su #Telegram (?? - tusciaweb : Da venerdì green pass per ristoranti, palestre e cinema, da settembre per navi, aerei e treni Roma - Arriva l’obbl… - FnpLombardia : #greenpass , attenzione alle truffe: il messaggio con link al sito governativo non arriva via Whatsapp - zazoomblog : Green pass arriva il nuovo decreto: obbligatorio per i docenti e su navi aerei e treni. Non per studenti e autobus… -