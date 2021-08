(Di mercoledì 4 agosto 2021) Camorra, . Botte e spari per punire un cliente che non aveva pagato dosi di droga Botte e spari per punire un cliente che non aveva pagato dosi di droga e un’aggressione violenta riservata ad un componente di unavverso.dueperché Sono accusati di questo Pasquale Reale, Agostino Notturno

Nessuna ulteriore concessione così come stabilito dal gip Vartan Giacomelli, che ha accolto la richiesta dei difensori deiboxeur. Erano stati entrambila notte tra il 23 e 24 luglio ...La banda ha imperversato per circamesi fino a quando i controlli sinergici dell'Investigativo ... Il 2 gennaio scorso, durante l'ennesimo raid a Rovigo, i sospettati sono statiin ...Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato M.M. di 54 anni ... La notte di venerdì su sabato in una discoteca di Coroglio, Napoli, due 22enni del Senegal già noti alle forze ...Camorra, arrestati due affiliati del clan camorristico di San Giovanni. Botte e spari per punire un cliente che non aveva pagato dosi di droga ...