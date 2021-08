Arisa lascia Amici? La dura replica della cantante

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Nelle ultime ore Dagospia ha lanciato una clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione di: secondo quanto riportato, infatti,sarà esclusa dal novero dei coach. La, dopo aver letto la notizia, hato su Instagram,ndosi andare ad un duro sfogo contro le parole scritte nel sito. L’indiscrezione di ieri ha del clamoroso. Secondo quanto riportato in anteprima da Dagospia,non sarà una delle coach di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Arisa lascia Amici di Maria De Filippi - AllMusicItalia : #Amici21... in attesa della conferma sulla partenza anticipata del talent show di Maria De Filippi, arriva l'indisc… - zazoomblog : Amici 2021 rivoluzione tra gli insegnanti: Arisa lascia arriva Raimondo Todaro? - #Amici #rivoluzione #insegnanti:… - camila_healing : RT @trash_italiano: Arisa lascia Amici di Maria De Filippi - zazoomblog : Amici 2021 rivoluzione tra gli insegnanti: Arisa lascia arriva Raimondo Todaro? - #Amici #rivoluzione #insegnanti: -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa lascia

ARTICOLO -"Amici" e Lorella Cuccarini passa al canto: retroscena di "Dagospia" ARTICOLO - Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Raffaella Carrà: tutta la verità sulla lite Una ...leggi anche l'articolo >"Amici" e Lorella Cuccarini passa al canto: retroscena di "Dagospia" 'Amici', Rudy Zerbi confessa a 'Tv Sorrisi e Canzoni' come è nata la storia del 'Perla Blu' ...Nelle ultime ore Dagospia ha lanciato una clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione di Amici: secondo quanto riportato, infatti, Arisa sarà ...Su Instagram il commento alle indiscrezioni che l'hanno indicata come non confermata nella nova edizione del talent di Canale 5 ...