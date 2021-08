Arisa fuori da Amici? La reazione furiosa della cantante dopo l'indiscrezione (Di mercoledì 4 agosto 2021) commenta l'indiscrezione sul suo addio ad Secondo quanto ha riportato Dagospia la cantante condotto da Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. L'artista lucana ha reagito duramente sui suoi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021) commenta l'sul suo addio ad Secondo quanto ha riportato Dagospia lacondotto da Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. L'artista lucana ha reagito duramente sui suoi ...

Advertising

waitingvhaz : RT @tiziaacasoo: La Cuccarini nel canto e Arisa fuori. Amici21 non è nemmeno iniziato ed è già un NO. - arvvenig : RT @tiziaacasoo: La Cuccarini nel canto e Arisa fuori. Amici21 non è nemmeno iniziato ed è già un NO. - sononatastanca : RT @tiziaacasoo: La Cuccarini nel canto e Arisa fuori. Amici21 non è nemmeno iniziato ed è già un NO. - infoitcultura : Amici, cast degli insegnanti stravolto: «Arisa fuori, entra Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini cambia materia» - I… - infoitcultura : 'Arisa fuori da Amici, al suo posto Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro': la furiosa replica della cantante -