Aprica | ragazzina violentata da un sedicenne Arrestato il colpevole

(Di mercoledì 4 agosto 2021), provincia di Sondrio, al centro della cronaca per una violenza sessuale ai danni di una quindicenne.ilViolenza sessuale e lesioni personali, sono questi capi di accusa che hanno portato all’arresto di undalla Valtellina,di aver violentato unain vacanza all’, in provincia di Sondrio. La notizia è trapelata solo ad arresto avvenuto, quando i carabinieri di Sondrio hanno disposto la misura di custodia cautelare per il giovane, ritenuto in grado di reiterare il gesto. La violenza si è consumata nella notte ...

Corriere della Sera

